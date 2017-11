"Le Roi Lion" : Beyoncé, Donald Glover, John Oliver... Un casting 5 étoiles

publié le 02/11/2017 à 13:20

La chanteuse Beyoncé sera à l'affiche de la prochaine adaptation du Roi Lion de Disney, dans la peau de Nala, l'amie d'enfance du lion Simba, dont la sortie est prévue en juillet 2019.



La superstar de la pop a confirmé mercredi 1 novembre sur son compte Facebook la rumeur qui circulait de longue date, révélant également que Keegan-Michael Key (Pourquoi Lui?, Storks) jouera le rôle d'une hyène nommée Kamari.

Donald Glover (révélé dans la série Community) jouera Simba ; James Earl Jones reprend son rôle dans le film d'animation de 1994 en tant que Mufasa et Chiwetel Ejiofor en tant que Scar. Le comédien de John Oliver a également été confirmé dans le rôle de Zazu, tandis que Seth Rogan et Billy Eichner figurent parmi les autres grands noms de cette production.

"C'est le rêve d'un réalisateur de rassembler une équipe talentueuse comme celle-ci pour donner vie à ce classique", s'est félicité le réalisateur Jon Favreau, qui a réalisé le remake du Livre de la Jungle (2016). Le Roi Lion est l'un des plus grands succès de tous les temps pour un film d'animation, avec un total de recettes mondiales de près d'un milliard de dollars. La production a fait ses débuts à Broadway en 1997 et a remporté six Tony Awards.



Les 23 adaptations en 8 langues du Roi Lion ont été vues par plus de 85 millions de personnes. "C'est une histoire qui appartient à tous ceux qui ont grandi avec le film original", a ajouté Jon Favreau qui dit vouloir "le faire vivre en utilisant de nouvelles techniques et technologies".