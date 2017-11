Sam Smith : "Je veux que ma musique soit lourde, qu'elle vous fasse réfléchir"

publié le 06/11/2017 à 09:30

Son premier album, porté par le tube Stay with me, s’était vendu à 12 millions d’exemplaires dans le monde, lui permettant de glaner quatre Grammy Awards et un Oscar pour la bande originale de James Bond.



Et voici que Sam Smith est de retour avec The Thrill Of It All. De passage samedi à Cannes, nous l’avons longuement rencontré pour une interview en exclusivité. Ses confidences sont rares, intenses, sincères, émouvantes. À l’image de sa musique.

The Thrill Of It All est peut-être bien l’album anglophone de l’année. Un remarquable exercice de style pop-soul. Un disque d’une puissance émotionnelle épatante. Au revoir les touches électros du premier opus, Sam Smith assume : les cuivres, les cordes, la caisse claire, les pickings de guitare électrique, les chœurs gospels débridés, le lyrisme et aussi, et surtout sa fragilité.

Un album intemporel

La production est poussiéreuse et intemporelle. Sam Smith a voulu faire un disque plus organique. "Mes albums, c'est ce que je vais laisser derrière moi. Ils doivent sonner intemporels. Jusqu'à la pochette, j'ai choisi une image en noir et blanc. Je pense que ce disque est plus adulte, j'ai essayé d'être un meilleur auteur. Je veux que ma musique soit lourde, qu'elle vous fasse réfléchir."



Après le succès planétaire d’In The Lonely Hour, Sam Smith a connu quelques mois compliqués. Il est sorti en boîte de nuit. Trop. Il a bu. Beaucoup. Mais, la musique a été une manière de mettre son âme à nu. "J'ai dû le faire. Pour survivre. J'ai une noirceur en moi, une tristesse en moi. J'ai besoin d'issues de secours. Et la musique n'est d'ailleurs toujours pas suffisante, il y a encore des jours où je suis empreint de tristesse. Je crois que si la musique n'existait pas, je serais déjà en thérapie une fois par semaine."

Un artiste engagé

Sam Smith a grandi. Sa voix est plus éraillée et profonde à cause de la cigarette. L’anglais de 25 ans ouvre aussi les yeux selon ses propres mots. Il y a quelques mois, il est parti en Irak. Et, il a écrit Pray. "J'étais là-bas dans le cadre d'un séjour humanitaire avec l'ONG 'War Child UK', j'ai passé plusieurs jours dans des camps de réfugiés. J'ai vu leurs regards. Et je suis rentré. Et je me suis senti coupable que mon disque n'ait rien de politique. Cette chanson raconte ce choc, celui de s'informer, d'être naïf, de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde."



Sam Smith vient de publier The Thrill Of It All son fabuleux deuxième album. Il prouve qu'il est l'un des interprètes les plus expressifs et talentueux de sa génération. Il chantera à Paris Bercy le 30 avril 2018. La billetterie est déjà ouverte.