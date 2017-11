Charlotte Gainsbourg : "C'est inenvisageable de vivre sans Kate"

publié le 21/11/2017 à 22:05

Charlotte Gainsbourg a choisi la musique pour exprimer ses peines. Dans Rest, son dernier album, elle revient avec pudeur sur la disparition de son père, Serge Gainsbourg, et de sa sœur Kate Barry. Si "l'envie de se livrer a toujours été là", explique la chanteuse, elle a été refrénée par la curiosité des gens. "Je n'arrivais pas du tout à gérer le fait qu'on me parle autant [de la mort de mon père], comme si la peine des autres était équivalente à la mienne", confie-t-elle sur notre antenne.



Éprouvée, Charlotte Gainsbourg décide donc de ne plus parler de son père, de ne plus l'écouter et de repousser le moment de faire son deuil. "J'ai gardé sa maison telle qu'elle était, comme s'il allait revenir. Je n'affrontais rien", assure la franco-britannique. Aujourd'hui, l'artiste souhaiterait transformer cette mythique maison située dans la très chique rue de Verneuil, à Paris, en musée. "Mais c'est très compliqué, car le lieu est trop petit et je ne veux pas le changer", explique Charlotte Gainsbourg.

L'album consacre également trois chansons à Kate Barry décédée en 2013 à Paris. "C'était ma grande sœur. Tous mes souvenirs de petite enfance sont avec elle. C'est quelqu'un d’irremplaçable et c'est inenvisageable de vivre sans elle", confie-t-elle sur notre antenne.