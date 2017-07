Coldplay, Midnight Oil, ZZ Top dans 100% Live

publié le 09/07/2017 à 16:01



Deuxième classement de notre partenariat avec Info Concert qui publie un top 50 des concerts qui provoquent le plus d'intérêts sur leur site. En tête deux "groupes" de la chanson française, avec des Vieilles Canailles qui prennent la première place et Indochine qui se hisse à la deuxième.

Sinon quelques gros groupes anglo-saxons débarquent sous nos cieux pour notre plus grand plaisir. Coldplay qui sera ua Stade de France les 15, 16 et 18 juillet; les Australiens de Midnight Oil ; à l'Olympia le 6 juillet et Hérouville Sainte Claire le 7 et Argelès sur Mer le 9; et les Texans ZZ Top qui sera à Albi le 6, Tours le 7 et au Zénith de Paris le 11.









Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

