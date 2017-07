Coldplay dans la Curiosité

publié le 05/07/2017 à 18:00

L'histoire du groupe Coldplay

En 22 ans de carrière, le groupe anglais Coldplay est devenu un des plus grands groupes pop au monde, il est en tournée en France au début de l’été et les 15, 16 et 18 juillet au Stade de France.

Eric Jean-Jean nous dévoile les secrets de leur carrière.

La bataille de Dunkerque

Dunkerque c'est le film de Christopher Nolan qui retrace cet épisode majeur de la seconde guerre mondiale sort le 19 juillet, c’est en partenariat avec RTL. L’occasion pour nous de raconter ce qui s’est passé, en mai 40 lors de cette fameuse bataille de Dunkerque avec notre consultant en histoire Pierre Baron.

Les guinguettes

Avec l'été, les soirées qui se prolongent et la douceur de l'air, on a des envies de guinguettes !

Mais, c'est quoi une guinguette et depuis quand existent-elles? On répond à ses questions avec Philippe Schaller, le directeur de la rédaction du magazine Soixante Quinze.

Retrouvez l'article Quand Paris guinchait sous les tonnelles dans le numéro de juillet du magazine Soixante Quinze.

