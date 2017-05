Youn Sun Nah invitée de l'Heure du Jazz

publié le 21/05/2017 à 19:15

Chanteuse de jazz coréenne, ayant appris son art à Paris, Youn Sun Nah aime bien explorer son art et produire des albums différents. Son nouvel opus "She moves on" n'échappe pas à la règle, elle revisite quelques standard du rock à sa manière. Pour cela elle est allée enregistrer à New York avec des musiciens américains. Il y aura aussi quelques autres nouveautés dans cette Heure du Jazz.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.



She moves on Youn Sun Nah

La programmation de l'Heure du jazz

- Youn Sun Nah.

1- Teach The Gifted Children »

2- « She Moves On »

3- « The Dawntreader »

4- « Evening Star »

- Ray Charles. « Mississipi Mud »

- Jimmy Greene. « Second Breakfast »

- Benny Golson. « Moanin »

- Hermon Mehari. « Cold »







