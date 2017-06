Diana Krall, Ahmad Jamal dans l'Heure du Jazz

publié le 04/06/2017 à 19:15

Diana Krall revient avec un genre dans lequel elle excelle, la reprise de standard avec l'album "Turn Up The Quiet" On y trouve des morceaux comme le "L.O.V.E" de Nat King Cole et ce soir on écoute "I'm confessin" qui avait été portée par Peggy Lee.

A 86 ans le grand pianiste de jazz américain, Ahmad Jamal écrit une lettre d'amour musical à une ville française avec un album tout simplement intitulé "Marseille" où il jouera d'ailleurs les 12 et 13 juin dans le cadre du festival Marseille Jazz des Cinq Continents.

Et puis il y a aussi le guitariste chanteur Raul Midon dont l'album "Bad Ass and Blind" joue sur l'autodérision et sa condition d'aveugle. Et bien d'autres nouveautés dans cette Heure du Jazz...

Albums Heure du Jazz 4 juin

La programmation de l'Heure du jazz

Diana Krall. « I’m Confessin’ »

Paolo Fresu/Richard Galliano. « Si Doce e Il Tormento »

Ahmad Jamal. « Sometimes I Feel Like A Motherless Child »

Raul Midon. « All That I Am»

Louis Hayes. « Song For My Father »

Taj Mahal/Keb Mo. « Diving Duck Blues »

Hank Mobley. « 18th Hole »

Youn Sun Nah. « She Moves On »

Sean Jones. « Piscean Dichotomy »

Eric Bibb. « Mornin' Train »







