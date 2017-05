Un inédit de Thelonius Monk dans l'Heure du Jazz

publié le 28/05/2017 à 19:15

A la fin des années 50, le cinéma et le jazz faisait bon ménage En 1958 il y a eu "Ascenseur pour l'échaffaud" de Louis Malle avec la fantastique musique de Miles Davis. En 1959, Roger Vadim a illustrer sa version des "Liaisons dangereuses" avec une musique de Thelonius Monk. Tout n'avait pas été utilisé pour le film et ce qui manquait a été redécouvert récemment et vient donc de sortir en disque, on en découvre deux morceaux ce soir. D'autres nouveautés plus "contemporaines" viennent complétée cette émission qui fleure bon les festivals d'été.

Fin de week-end rythmée le dimanche sur RTL. C’est un voyage à la rencontre du jazz que Jean-Yves Chaperon nous propose. De ses racines à l’électro, en passant par le blues, le funk ou les sonorités brésiliennes, on découvre le jazz dans tous ses états, de 23h à minuit.



Myles Sanko. « Just Being Me »

Louis Hayes. « Hasting Street »

Thelonius Monk. « By And By »

Thelonius Monk. « Rythm-A-Ning »

Kandace Springs. « Live My Love For You »

Count Basie. « Magic »

Volunteered Slaves. « Kahina »

Kenneth Brown. « Better Late Than Never »

Eric Legnini. « I Want You Back »

Bill Evans. « Some Other Time »

Michael Brecker. « Timeline »



