VIDÉO - Blue Monday : les vidéos anti-déprime d'internet

C'est prouvé scientifiquement, chaque année, le troisième lundi du mois de janvier est le plus déprimant de l'année selon une étude scientifique de l'Université de Cardiff au Royaume-Uni.

par Johanna Guerra publié le 16/01/2017 à 10:40

Le lundi, premier jour de la semaine, la reprise du boulot. Franchement... c'est dur. Mais le troisième lundi du mois de janvier, n'en parlons pas. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement : ce jour est le plus déprimant de l'année. À tel point qu'on lui a trouvé le doux surnom de "Blue Monday", en référence à l'expression anglaise "to feel blue" ("se sentir déprimé").



Tous les ans, c'est la même histoire. Les Français tombent en déprime au cœur de l'hiver. Ils ont un sentiment de tristesse, de mélancolie. Ceci est dû à la faible luminosité du jour, à l'éloignement des fêtes de fin d'année ou encore à l'état des finances du foyer.



Face à la morosité ambiante, réagissez : sortez le chocolat, prenez un bain, regardez des comédies, bref, dégainez l'arsenal anti-déprime. Préparez-vous bien, car le temps pluvieux, humide, gris et froid sera de la partie sur toute la France. Et si malgré tout le blues se fait sentir, nous avons LA solution : une sélection des bébés et des petits animaux les plus mignons du web pas piquée des hannetons. Ne nous remerciez pas, c'est cadeau.