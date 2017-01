Léa Drucker est l'invitée de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

Léa Drucker est de retour sur les planches avec "Cuisine et dépendances" et "Un air de famille" au Théâtre de la Porte Saint-Martin. La comédienne est l'invitée de Stéphane Bern le mercredi 4 janvier 2017.

Après Un amour qui ne finit pas d'André Roussin, Léa Drucker est de retour sur les planches avec deux pièces signées par le duo Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Il y a d'abord Cuisine et dépendances, comédie mythique créée au début des années 90 puis adaptée au cinéma et Un air de famille. Les pièces seront jouées en alternance une semaine sur deux au Théâtre de la Porte Saint-Marti à partir du 14 janvier prochain.

"Cuisine et dépendances" et "Un air de famille" du duo Jaoui-Baccri au Théâtre de la Porte Saint-Martin

Cuisine et dépendances



Créée en 1991 par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, Cuisine et dépendances rencontre un grand succès sur la scène du Théâtre la Bruyère, dans une mise en scène de Stéphane Meldegg. La pièce remporte 4 Molière : meilleur spectacle comique, meilleur spectacle du Théâtre Privé, meilleurs auteurs, meilleur metteur en scène.



L'histoire : Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires, invitent à dîner deux amis perdus de vue depuis dix ans : un écrivain et journaliste à succès et sa femme, entièrement dévolue à sa carrière. Parmi les invités figurent aussi Georges, le copain hébergé, et Fred, le frère de Martine, avec sa copine Marylin. Les personnages de Cuisine et dépendances se dévoilent petit à petit dans la cuisine où apparaissent leurs névroses respectives… Une comédie jubilatoire pour ces cinq personnages hauts en couleurs.



Un air de famille



Créée en septembre 1994 par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri au Théâtre de la Renaissance, Un air de famille obtient deux Molière en 1995 : celui du meilleur spectacle comique et celui de la comédienne dans un second rôle pour Catherine Frot, et des nominations dans six catégories : comédien dans un second rôle pour Jean-Pierre Darroussin, comédienne dans un second rôle pour Claire Maurier, théâtre privé, metteur en scène, auteur et décorateur.



L'histoire : Comme tous les vendredis soirs, les Ménard se réunissent au "Père Tranquille". Ce soir-là, on fête l’anniversaire de "yoyo" la belle fille. Pendant le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs comptes. Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et quand Denis, le garçon de café, décide de s’en mêler, un nouvel ordre familial se profile.



