publié le 27/12/2016

Dimanche 25 décembre, le chanteur britannique George Michael est décédé chez lui, dans sa résidence de Goring au Sud de l'Angleterre, à l'âge de 53 ans. Si les causes précises de sa disparition demeurent inconnues, de nombreux médias évoquent une insuffisance cardiaque. Son corps a été découvert par Fadi Fawaz, son compagnon durant ses dernières années.



"C'est un Noël que je n'oublierai jamais. Trouver votre partenaire mort et paisible au lit le matin... Tu me manqueras à jamais", a tweeté ce coiffeur de stars âgé de 43 ans au lendemain du décès du chanteur. Une disparition qui laisse un vide dans le cœur de ses proches, de ses fans... et des hommes qui ont partagé sa vie.



Si George Michael n'a jamais fait étalage de sa vie privée (notamment en raison des années passées à cacher son homosexualité), il n'en a pas fait un tabou pour autant. Son existence a été traversée de grandes histoires d'amour, mais également d'amitiés fondatrices dans lesquelles il a trouvé du réconfort, loin de sa part d'ombre. Retour en images sur les hommes qui ont marqué sa vie.

1. Andrew Ridgeley, l'autre moitié de Wham!

C'est avec lui que tout a commencé. George Michael a 12 ans lorsqu'il rencontre Andrew Ridgeley en 1975 sur les bancs de la Bushey Meads School dans le Hertfordshire, au nord de Londres. Sept ans plus tard, ils sont le duo Wham!, qui cartonne partout dans le monde. Entre 82 et 86, ils sortiront trois albums, dont des tubes inoubliables tels que Wake Me Up Before You Go-Go ou Club Tropicana. Ils seront également le premier groupe occidental à se produire en Chine.



Andrew Ridgeley, dont la relation avec George Michael restera uniquement amicale, sera également l'un des premiers mis dans la confidence de son homosexualité, qu'il évoque à l'époque comme une bisexualité. C'est à l'âge de 19 ans que l'interprète de Careless Whisper en parlera à son compère, ainsi qu'à d'autres amis, envisageant de rendre l'information publique : "Je n’avais pas peur, mais mes amis hétérosexuels m'en ont dissuadé", a confié le chanteur à GQ en 2004. "Je pense qu'ils se disaient que comme j'étais bisexuel, je n'avais pas besoin d'en parler."



Comme en témoigne l'anonymat dans lequel Andrew Ridgeley est retombé, sa trajectoire a été bien différente de celle de George Michael. Il a tenté sa chance dans la course automobile, puis dans la comédie, sans grand succès. Il vit à ce jour au Royaume-Uni en compagnie de Keren Woodward, membre du groupe Bananarama. Du succès planétaire de son ancien camarade, il ne semble garder aucune amertume. Pour preuve, ce tweet, publié à l'annonce de son décès.

2. Anselmo Feleppa, son grand amour disparu

C'est au début des années 90 que George Michael rencontre Anselmo Feleppa, un créateur brésilien, lors d'un concert au Brésil. Le chanteur repère ce "garçon très mignon" dans la foule et doit "éviter ce côté de la scène" tant son visage le déconcentre, comme il l'a raconté au Huffington Post. Les deux inconnus se retrouvent après le concert et tombent amoureux.

Il m'a montré comment vivre, comment se détendre, comment apprécier la vie George Michael, à propos d'Anselmo Feleppa Facebook Twitter Linkedin

Anselmo Feleppa lui apprend à s'accepter : "C'est très difficile d'être fier de sa sexualité lorsqu'elle ne vous a apporté aucun bonheur, mais une fois que vous avez trouvé quelqu'un que vous aimez, ce n'est plus si dur", se souvenait le chanteur dans cette interview. "Il m'a montré comment vivre, comment se détendre, comment apprécier la vie (...) C'était la première personne que j'avais jamais aimée". Le bonheur sera de courte durée : 6 mois après leur rencontre, Anselmo Feleppa se découvre séropositif.



Il mourra d'une hémorragie du cerveau en 1993. Un drame qui précipite le chanteur dans la dépression. Il évoque un "profond trou noir" dont il pensait ne jamais sortir : "J'en suis arrivé à un point où je fumais jusqu'à 25 joints par jour." Il lui dédiera la chanson Jesus To A Child et l'album Older.

3. Kenny Goss, le sauveur

Quelques années plus tard, alors que George Michael se remet encore du décès de son compagnon, il rencontre Kenny Goss, business-man spécialisé dans l'art, dans la file d'attente d'un restaurant, comme le rapporte Dallas News. Il passeront 13 ans ensemble avant de se séparer en 2009. George Michael n'annoncera la rupture que deux ans plus tard, en 2011 lors d'un concert, selon Entertainment Weekly.

Il était une grande partie de ma vie et je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup Kenny Goss, à propos de George Michael Facebook Twitter Linkedin

"S'il n'avait pas été là, je pense que ma vie aurait été en danger", a confié la star à GQ en 2004. C'est ce nouvel amour qui l'aide à surmonter le décès d'Anselmo Feleppa et celui de sa mère, en 1997. "Il était là pour mettre ses bras autour de moi et me rappeler qu'il y avait des choses positives qui se produisaient." De nombreux médias affirment qu'ils avaient recommencé à se fréquenter durant ces dernières années, sans préciser la nature de leur relation. "J'ai le cœur brisé" a confié Kenny Goss à E! Online en réaction au décès. "Il était une grande partie de ma vie et je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup."

4. Fadi Fawaz, le dernier compagnon

Fadi Fawaz est un coiffeur de stars né en Australie. Selon Bustle, il aurait travaillé avec Naomi Campbell, les Pussycat Dolls et Emily Blunt. "Nous étions supposés partir déjeuner pour Noël", a-t-il raconté au Telegraph au lendemain de la disparition du chanteur. "Je suis allé chez lui pour le réveiller et il était parti, allongé paisiblement dans son lit. Nous ne savons pas encore ce qui s'est passé."



Le journal évoque une possible dépendance à l'héroïne. Quels que soient les problèmes que traversait George Michael, ils étaient optimistes : "Tout était très compliqué dernièrement, mais il avait hâte d'être à Noël, et moi aussi. Maintenant tout est fichu. Je veux que les gens se rappellent de lui tel qu'il était : une belle personne."