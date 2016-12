15 jeunes virtuoses de la musique et de la danse classique vont éblouir Marianne James et le jury composé d'Élisabeth Vidal, Gautier Capuçon et Patrick Dupond jeudi 22 décembre sur France 2.

Crédit : Capture / France 2 Marianne James entourée des talents de la 3e édition de "Prodiges"

par Lucie Valais publié le 22/12/2016 à 18:23

Qui sera le nouveau prodige ? Ils sont chanteurs, danseurs, instrumentistes... 15

jeunes talents s'affrontent ce jeudi 22 décembre sur France 2 à partir de 20h55

. Au programme, les auditions du concours. La troisième édition de l'émission Prodiges présentée par Marianne James, est cette fois enregistrée au théâtre Le Quai à Angers.







Les jeunes talents de la musique classique seront départagés par un jury, composé de la soprano Élisabeth Vidal, du violoncelliste Gautier Capuçon et du danseur étoile Patrick Dupond. Cette nouvelle soirée de divertissement aux couleurs de la musique classique, verra les candidats, tous âgés de moins de 16 ans, s'affronter dans trois spécialités : chant, danse ou instrument. L'année dernière, Prodiges avait convaincu 3,5 millions de téléspectateurs, et 4,1 millions pour sa première édition, en 2014.



La troisième édition de l'émission sera rythmée par les prestations de ces 15 jeunes virtuoses de la musique classique. Les deux éditions précédentes avaient été marquées par la victoire de Camille Berthollet, jeune violoniste de 15 ans en 2014, puis de Melvin Lawowi, un danseur du même âge en 2015, qui avait également bluffé le jury et les téléspectateurs. Qui succédera à ces deux jeunes prodiges ? Réponse ce soir sur France 2, à partir de 20h55.