Catherine Laborde a tiré sa révérence le 1er janvier après 28 ans de météo. Sa fille Gabrièle lui a rendu hommage dans un très beau message.

Crédit : Capture d'écran / TF1 Catherine Laborde lors de sa dernière météo sur TF1, le 1er janvier 2017

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 04/01/2017 à 12:00

Le départ de Catherine Laborde de la présentation de la météo a ému de nombreux téléspectateurs et parmi eux sa fille aînée, Gabrièle Laborde. Lundi 2 janvier, la jeune femme a posté un long message sur son compte Instagram rendant hommage au travail de sa mère. Elle a publié une capture d'écran du premier bulletin météo présenté par sa mère le 11 juillet 1988 : "1988, premier bulletin. Et hier soir, tu leur as dit au revoir".



Dans son texte, la jeune femme revient sur la rigueur de Catherine Laborde pendant ces nombreuses années : "Je me souviens de tout. De tes années de réveil avant l'aube quand les météos du matin étaient encore en direct (...) De tes journées rythmées par le détour matinal à Météo France pour "ne rien manquer". De ta rigueur intellectuelle et de ta fidélité à Alain qui t'a "passé le virus".

Gabrièle Laborde, qui possède sa propre agence de contenus digitaux à New York, se souvient aussi de l'amour que portait sa mère à son métier : "Tu as laissé ce métier te choisir et tu l'as toujours fait avec une grande passion et élégance. Ce fut ta signature". Catherine Laborde a annoncé vouloir se consacrer au théâtre, là où sa carrière a commencé : "J'ai envie de jouer pour de bon", avait-elle confié à RTL. Un retour sur les planches que soutient sa fille : "Un chapitre se tourne, et moi, j'ai hâte de la suite".