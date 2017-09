"On n'est pas couché" : vif accrochage entre Francis Huster et Yann Moix

publié le 10/09/2017 à 05:00

Francis Huster est venu dans On n'est pas couché présenter ce samedi 9 septembre son nouveau livre intitulé "N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien". "J'ai commencé à écrire ce livre pour expliquer pourquoi, quand on a tout perdu, quand on est vraiment face à la mort, il y a comme un miracle. Il s'agit de repartir de zéro et de transcender sa vie", a déclaré avec émotion l'acteur dès le début de l'émission.



Dans une France qui a peur, Francis Huster a voulu montrer aux Français "comment se tenir droit" pour qu'ils "aient le courage d'être eux-mêmes". Pour cela, il prend l'exemple de Molière "qui avait tout contre lui". Au détour de ses explications, Francis Huster livre une confession poignante et explique comment il a été abusé dans son enfance. "J'ai écrit ce livre parce qu'à 12 ans, dans la maison de ma grand-mère, (...) un homme s'est approché de moi et il m'a violé", explique l'acteur. "Je voulais que les gens eux-mêmes en lisant ce livre puissent peut-être avoir la force et le courage et tourner une page et recommencer".

Yann Moix ne s'est pourtant pas laissé émouvoir par cet aveu intime et poignant. Si le chroniqueur a confié en préambule qu"on ne peut pas ne pas aimer Francis Huster (...) devenu un personnage incontournable du théâtre français", il n'en est pas resté pour autant moins critique envers son livre. Selon lui, c'est "un livre qui va dans tous les sens" en parlant de "la mort, de l'amour, de la vie, du théâtre de Molière". Sur la défensive, Francis Huster n'a pas manqué de lui répondre vivement que c'était "la même chose".

Le chroniqueur a d'ailleurs reproché à Francis Huster de ne pas avoir parlé de son viol dans l'enfance dans son livre, ce qui aurait donné "un éclairage nouveau". Il a estimé que cette violence d'enfant pouvait annoncer ce genre de littérature qui est "une littérature de colère". "Vous vous ridiculisez Yann, c'est stupide !", s'énerve Francis Huster après une citation de son livre lue avec ironie par Yann Moix.



La tension est palpable entre les deux hommes. "Le problème c'est que si je viens ce soir, c'est pas pour dire que mon prix mérite le prix Goncourt (...) c'est une main tendue", rétorque Francis Huster. L'acteur a même évoqué un article passé que Yann Moix aurait écrit dans le magazine "Ok" il y a plus de 30 ans sur lui, "deux absolument scandaleuses" selon lui. Yann Moix a nié en assurant que ce magazine n'existait pas il y a 30 ans.



Le clash s'est terminé avec philosophie par une répartie de Francis Huster qui a assuré : "Je pense que ce livre, grâce à vous, aura énormément de succès". Un échange musclé moqué sur Twitter par les internautes qui jugent leur joute verbale comme une bataille d'égos.

Comment je vois le clash entre Yann Moix et Francis Huster #ONPC pic.twitter.com/3UkgTpgVRb — VINCENT (@DONVI55) 9 septembre 2017

Clash Yann Moix/Francis Huster



La Tour Eiffel vient de s'illuminer aux couleurs de la modestie...#ONPC — Guillaume Blardone (@gblardone) 9 septembre 2017