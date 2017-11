publié le 15/11/2017 à 20:46

Après la découverte du nouveau jury et des nouvelles règles du jeu, la nouvelle Nouvelle Star doit convaincre les téléspectateurs pour ce troisième prime time. Au programme : la suite des auditions avec ses traditionnels moments d'émotions, des larmes, des coups de coeur et des coups de gueule. La nouvelle présentatrice de l'émission, Shy'm, sera plus que jamais auprès des candidats et candidates stressés avant le passage devant un jury bienveillant mais toujours tatillon dans leur quête de la prochaine voix qui fera frissonner les Français.



Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon. De quelle ville sera issu le prochain grand talent de la chanson ? D'où viendra le prochain prodige qui aura fait l'unanimité au point de bénéficier d'un "Star Pass" l'envoyant directement parmi les 15 finalistes ?

Après les larmes de Cœur de Pirate devant Yadam, la magie de Yaza qui a emporté le jury lors du deuxième prime et la découverte du caractère de chacun des jurés, globalement peu enclins à être cassants, ce troisième numéro de la saison du retour du télé-crochet devrait livrer d'autres enseignements.

Le déroulé de la soirée

21h56 - Léa, 16 ans, a quant à elle choisi Creep de Radiohead. Une ultime note viscérale et puissante a arraché une larme à Coeur de Pirate. "Je n'ai jamais entendu un son pareil", confiera-t-elle. 4 "oui" évidents et la benjamine des candidats gagne son billet par la suite des sélections.



21h46 - Le festival de non et de fausses notes vient faire passer le temps.



21h39 - Deux rappeurs enchaînent ensuite en réinterprétant très fortement deux monuments français : Résiste de France Gall et Coeur de Rocker de Julien Clerc. Trop audacieux sans doute. C'est un non pour le jury.



21h30 - Ashley arrive ensuite en scène. Deux titres au programme : Je sais pas de Céline Dion et Sodade de Cesária Évora. L'émotion et la justesse sont au rendez-vous. Coeur de Pirate, bouleversée n'en revient pas : "J'adore Céline (...) si elle était là elle dirait la même chose que moi". Dany Synthé avoue qu'elle est la candidate qui lui a donné le plus de frissons depuis le début d'émission. C'est le Star Pass pour la jeune Ashley. Il ne reste désormais plus qu'un seul ticket exceptionnel pour la être parmi les 15 finalistes.

21h25 - Raphifou, lui, tente un improbable Fruit de la passion de Francky Vincent. "Tout est un choc (...) y'a de la conviction mais on a cru que c'était une blague. Vous n'êtes pas prêt Raphaël", lâche Nathalie Noennec. Le non sera unanime mais le jury écoutera quand même la Tirade du Nez de Cyrano du jeune homme de 18 ans qui oscille toujours entre musique et théâtre. Sans doute une première pour la Nouvelle Star.



21h18 - Deuxième candidate : Slon. "Cette émission est pour toi, tu es étrange, tu nous jettes des sorts", lance un Dany Synthé conquis. Celle qui est influencée par Björk sera sans doute ravie de cette analyse. Trois "oui" et un "non" de Coeur de Pirate, plus hermétique à son style, et Slon est qualifiée.



21h12 - Première candidate de la soirée : Rachel de Bordeaux. Elle commence avec une réinterprétation surprenante et plus lente de Say My Name, tube des Destiny's Child. Un coup de cœur pour Benjamin Biolay, Rachel lui rappelant une certaine Amy Winehouse, "une autre chanteuse d'1m50". Elle repart victorieuse mais devra être à la hauteur d'un tel compliment dans les prochaines étapes.



21h10 - C'est parti pour cette troisième émission. L'introduction laisse entrevoir de grands désaccords entre les membres du jury et Cœur de Pirate.

20h45 - Découvrez le teasing de l'émission de ce soir et quelques notes des talents de la soirée.