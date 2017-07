France Gall et Michel Berger, un amour en chansons

publié le 29/07/2017 à 07:35

Mars 1973. C'est en écoutant la chanson Attends-moi que France Gall a eu l'idée de rencontrer Michel Berger. Jusque-là, ils se sont croisés sans se voir au hasard de studios d'enregistrement. Mais avec cette mélodie, France Gall sait qu'elle a trouvé celui qui va la sauver. Car l'étoile des sixties, la chanteuse de Poupée de cire, poupée de son, est au creux de la vague. Face à elle, Michel Berger est plutôt circonspect. Il n'a d'ailleurs pas le cœur à écrire. La femme qu'il aime, Véronique Sanson, pour qui il vient de composer Amoureuse, est partie sans prévenir. Mais France insiste. Elle lui demande bien plus qu'une chanson, lui lance un défi : la faire renaître. Il accepte.



Le succès est immédiat. France Gall est métamorphosée. Fini la lolita des années 60. Oublié Sacré Charlemagne et Bébé Requin. Michel Berger l'a transfigurée. Il n'a pas oublié Véronique, son cœur est balafré, mais France le rassure. Un tube chasse l'autre. La France du hit parade adore ces mélodies nouvelles, composées à quatre mains derrière un piano blanc par un couple célèbre mais qui cultive la vie de Monsieur-Tout-Le-Monde.

> France Gall : "Il jouait du piano debout"

En cette fin des années 70, le couple est à l'apogée de son bonheur. La naissance d'un premier enfant, Pauline. La fièvre de l'écriture pour Michel et France. Un opéra rock, Starmania. Et toujours des tubes. À l'été 1980, on n'entend que La groupie du pianiste et Il jouait du piano debout. À Saint-Tropez, un vacancier pas comme les autres les passe en boucle. C'est le roi de la pop anglaise, Elton John.

Un mois plus tard, Michel Berger, France Gall et Elton John enregistrent une chanson qui va faire le tour du monde : Donner pour donner. Ce fut sans doute leur plus bel été. Ceux qui suivront seront désormais en pente douce. Jusqu'au dernier d'entre eux, quand la nuit tombera sur Saint-Tropez le 2 août 1992.

> Elton John et France Gall : "Donner Pour Donner"

Yves Bigot, journaliste et producteur, a écrit Quelque chose en nous de Michel Berger (Éditions Don Quichote). Entre 1982 à 1992, il a souvent interviewé le chanteur.