publié le 13/12/2017 à 17:10

Ce sera la locale de l'étape le 16 décembre prochain pour l'élection de Miss France 2018 à Châteauroux. En effet, Marie Thorin, Miss Centre-Val-de-Loire, sera "à domicile", alors que Miss France en titre Alicia Aylies était Miss Guyane, Mais le comité locale ne pouvant pas assurer l’organisation, elle fut déplacée.



"Je suis un peu sur une autre planète, sur un nuage. Je n’arrive pas à réaliser du tout. Je pense que c’est un jour qui va changer ma vie", a réagi Marie Thaurin au moment de son élection, dans des propos rapportés par Télé Star.

"Le fait que l'élection de Miss France ait lieu ici en décembre est un plus. Je pense que ça va me motiver plus que jamais", a-t-elle confié. "Je vais tout faire pour avoir la grande couronne et emmener la région Centre le plus loin possible à l'élection de miss France", promet cette étudiante en commerce à Orléans.