publié le 07/12/2017 à 22:24

Dernier prime time consacré à la demi-finale de La France a un incroyable talent ce jeudi 7 décembre sur M6. L'occasion de savoir quels seront les équipes qualifiées pour la finale, ainsi que celle qui bénéficiera du dernier "Golden Buzzer" en suspend, celui de David Ginola.

Les Soda Crew, une troupe de danseurs pleine d'originalité a ouvert le bal après avoir séduit le jury et Kamel Ouali lors des auditions. Et le passage en demi-finale n'a pas manqué de faire l'unanimité. Un jury conquis qui n'allait pas descendre de son extase devant Dani et José, un couple de trapézistes venu d'Amérique du Sud.



Avec leur mise en scène dramatique, ils ont offert un moment de féerie sur le plateau et au jury qui a salué leur prestation. Mais La France a un incroyable talent, c'est un éclectisme total en termes de numéros et Jean-Jacques Delaunay suivait alors. Après avoir présenté une chanson sur les mauvaises odeurs de sa femme lors des auditions, il a chanté les flatulences de son ex-petite amie en demi-finale.

Un thème récurrent qui a gêné quelque peu Amir et valu une croix désapprobatrice de Kamel Ouali. Heureusement, les voix d'exception existent dans LFAUIT, et celle de Nessa en est une. Sa prestation a mis la salle et le jury debout, et elle a une chance réelle de filer en finale. Un passage qui a mis le feu et a préparé le numéro des WolfsBar.

Et Ginola "Golden Buzza"

Cette troupe d'athlètes adeptes du street workout a offert un numéro visuellement impressionnant. De quoi aller en finale ? À voir. Dans le registre physique, Adnan est lui aussi un sérieux candidat. Mais il ajoute la magie à ses qualités de karatéka.



Magiciens, performeurs, chanteurs. Il a fallu faire des choix décisifs pour attribuer les derniers billets pour la finale. C'est toute la difficulté de cette émission qui s'appuie aussi sur un peu de subjectivité pour confronter des disciplines aussi différentes. Mais certaines prestations ne faisait guère de suspense.



Ainsi, Erwann, qui avait fait pleurer la salle sur Tous les cris les S.O.S a été envoyé vers la dernière phase de la compétition. Le Soda Crew lui aussi file en finale, et c'est bien mérité. Tout ce beau monde se retrouvera jeudi 14 décembre pour le dernier grand direct qui désignera le talent vainqueur des 100.000 euros.