publié le 18/05/2017 à 11:28

Cinéma

Retour sur la soirée d'ouverture du 70e Festival de Cannes, le dîner de gala, et le début de la compétition mais aussi en exclusivité et en marge du festival, les confidences de Franck Dubosc sur son premier film en tant que réalisateur.

Will Smith est membre du jury du 70e Festival de Cannes Crédit : Valery HACHE / AFP

Télévision

France 2 a annoncé mercredi 17 mai que David Pujadas ne sera pas reconduit à la présentation du 20h de la chaîne à la rentrée prochaine. Coulisses d'une journée où tout a basculé.

David Pujadas ne présentera plus le "20 heures" de France 2 Crédit : SIPA

Exposition

C'est l'exposition la plus amusante et la plus poétique du moment. Les Formes savantes, à Montpellier, une confrontation entre le mobilier du XVIIIe siècle et les œuvres contemporaines de la grande designer Constance Guisset.

L'exposition "Les Formes savantes" au musée Fabre jusqu'au 17 septembre Crédit : Musée Fabre

