publié le 01/08/2017 à 09:31

L'amour et les rivalités ont séduit les téléspectateurs lundi 31 juillet. Le nouvel épisode de L'amour est dans le pré, qui a montré le premier baiser de la saison et quelques tensions, a été suivi par 4,3 millions de fidèles sur M6, soit 20,8% de part d'audience. La chaîne est suivie par TF1 et un nouvel épisode d'Esprits Criminels, qui a attiré 2,9 millions de personnes, ce qui représente 14,5% de part de marché.



France 2 arrive en troisième position avec la série Major Crimes, suivie par 2,3 millions de curieux, soit 11,2% de part d'audience. France 3 arrive juste derrière avec le film Les randonneurs à Saint-Tropez, qui a attiré à 1,8 million de cinéphiles, ce qui représente 8,9% de part de marché.

Enfin, Arte ferme le classement avec un hommage à Jeanne Moreau : la chaîne a diffusé Le journal d'une femme de chambre de Luis Buñuel, suivi par 1,1 million de nostalgiques, soit 5,6% de part d'audience.