publié le 28/02/2017 à 18:58

Sur son blog, YouTube a annoncé que ses utilisateurs passent collectivement un milliard d'heures par jour à visionner des vidéos. Dans ce communiqué, la plateforme de partage de vidéos explique : "Alors que tout le monde semblait concentré sur le nombre de vues d'une vidéo, nous avons pensé que le temps passé par quelqu'un à regarder une vidéo était une meilleure façon de calculer l'intérêt des internautes".



Selon la firme américaine, il faudrait à une personne 100.000 ans pour regarder 1 milliard d'heures de contenus. Selon le site Fortune, les internautes mettent en ligne sur YouTube plus de 400 heures de vidéos par minute ce qui représente environ 65 années de vidéos par jour.

Selon Google France, le temps passé sur YouTube par les Français a augmenté de 40% entre 2015 et 2016. La filiale de l'entreprise de Mountain View affirme également que 74% des 16-24 ans sont connectés tous les jours sur la plateforme.



YouTube a été créé en 2005 par Steven Chen, Jawed Karim et Chad Hurley. Aujourd'hui, le site web d'hébergement de vidéos comptabilise plus d'un milliard d'utilisateurs, soit près d'un tiers des internautes dans le monde.

