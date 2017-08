publié le 02/08/2017 à 10:10

Trop c'est trop pour Jean-Marie Bigard. Dimanche dernier, l'humoriste français a poussé un coup de gueule contre les impôts sur Twitter. Une vidéo partagée des milliers de fois et où il ne mâche pas ses mots. "Ça y est, les amis. Ça y est, Alléluia ! J'ai enfin la définition du Fisc: ça veut dire en fait Fédération internationale de sodomie citoyenne! ", commence Jean-Marie Bigard, avant de poursuivre son discours sur le même ton. Le message est clair : l'humoriste n'en peut plus des impôts et des contrôles fiscaux.



"J'ai un contrôle fiscal depuis 30 ans ! (...) Je suis fiscalement contrôlé depuis 30 ans, sans interruption. Ils habitent à la maison !", explique-t-il avec véhémence.

Puis, Jean-Marie Bigard termine son discours en expliquant que cette "passion" qu'il a pour le Fisc sera dans un sketch de son prochain spectacle, dont le nom serait Du Big Bang à l'herpès génital.

Les amis, puisque Tout le monde ferme sa gueule, moi je vais l'ouvrir. Faites tourner !!! #AieCaPique pic.twitter.com/As6hoDwu22 — Jean-Marie Bigard (@JM_Bigard) 30 juillet 2017