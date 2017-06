Bigard dans Histoires de rire

publié le 11/06/2017 à 18:15

Jean-Marie Bigard tourne encore avec son dernier spectacle, "Nous les Femmes", on l'a vu en mars dans "Chacun sa vie" de Claude Lelouch, puis en mai dans le très hors normes "Vive la Crise" de Jean-François Davy. Jean-Marie Bigard est très actif et il est régulièrement dans le grand studio de RTL pour participer aux Grosses Têtes où il joue l'encyclopédie à histoires drôle, vraiment drôles, mais à ne pas confier aux oreilles chastes. Alors le réécouter dans ses sketchs devenus des classiques de l'absurde, du vulgaire revendiqué, c'est un régal.

BIGARD

