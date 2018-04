publié le 26/04/2018 à 00:44

Il suffisait d'être sur les réseaux sociaux pour savoir qui les internautes souhaitaient voir remporter l'édition 2018 de Top Chef. À 27 ans, Camille Delcroix, second de cuisine originaire de la région de Valenciennes, était le grand favori et c'est bien lui qui a tiré le couteau de la finale, lui offrant la victoire, mercredi 25 avril.



Ses qualités culinaires, son état d'esprit, son humour et sa moustache qui sait, ont rapidement conquis les téléspectateurs de cette neuvième saison de Top Chef. Comme il le confiait à la Voix du Nord en février dernier, c'est en 2012 qu'il avait envoyé pour la première fois sa candidature à la production de M6. "Mais j'étais trop jeune".

Fort d'une expérience développée au Château de Beaulieu depuis 5 ans, il a intégré la brigade de Philippe Etchebest pour cette édition 2018, multipliant les compliments tout au long de l'aventure. Des louanges de la part des chefs d'abord, mais aussi de cent Meilleurs ouvriers de France, présents lors d'une émission.

Une victoire qui n'a pas changé le quotidien du Nordiste. "Moi ma vie continue comme si je n’avais pas fait l’émission, j’ai toujours ma petite vie d’avant qui me convenait très bien et me convient aujourd’hui. J’habite toujours dans mon petit appartement de 38 m²", explique-t-il à 20minutes.fr. "J’attends que tout ça retombe pour me poser les bonnes questions. Je vis au jour le jour, je ne me prends pas la tête."

N'empêche que camille me réconcilie avec top chef ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un candidat qui nous éblouit et qui a une super mentalité #TopChef #TopChef2018 — AGMH (@AGMH2011) 18 avril 2018

Twitter quand Camille tire le couteau en métal. #TopChef pic.twitter.com/1r2JI0XY9X — TheGreaterBoy ¿ ¿ (@TheGreaterBoy) 25 avril 2018