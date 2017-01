Deux grands événements télévisuels s'affrontent ce mercredi soir avec d'un côté, le match politique entre les deux candidats de la primaire de la gauche, et de l'autre le concours de cuisine de M6 qui remet le couvert.

> Le programme TV du 25 janvier 2017 Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le match ne se fera pas qu'entre Benoît Hamon et Manuel Valls ce mercredi soir. À la télévision, trois programmes vont s'affronter pour tenter de ressortir avec le meilleur score d'audience. D'un côté, TF1 diffuse en direct le débat de l'entre-deux-tours de la primaire de la gauche entre les deux finalistes que sont Hamon et Valls. Dans l'équation vient s'ajouter un match de la Coupe de la Ligue sur France 3 qui opposera Monaco à Nancy. Mais l'autre grand événement télévisé ce soir, ce sera le retour de Top Chef sur M6 pour une saison 8.



Tout le monde est donc sur le grill ce soir : les politiques sur TF1, les footballeurs sur France 3 et les candidats de Top Chef plus encore sur M6, avec une surprise de taille : chaque chef juré - Hélène Darroz, Philippe Etchebest et Michel Sarran - sera à la tête d'une brigade de quatre candidats. "Cette année, c'est le combat des chefs. On leur a demandé de choisir dès le premier prime les candidats qui leur paraissent les plus prometteurs. Ensuite se sera la guerre des brigades", explique Stéphane Rotenberg à RTL qui avoue que, du coup, ce système est plus stressant pour les chefs et "moins évident", "mais ils se prennent au jeu et maintenant ils auraient du mal à revenir en arrière".



Un grand absent figure parmi cette liste de chef : Jean-François Piège. Présent dans la campagne de pub, il ne fait pas partie des brigades car à cause d'obligations professionnelles liées à ses nombreux restaurants, il ne peut pas être autant impliqué "dans le quotidien du programme mais il est toujours là d'ailleurs ses remarques frappent fort les candidats", poursuit l'animateur.