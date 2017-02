VIDÉO - Yuksek s'envoie en l'air avec Thomas Pesquet dans un nouveau clip

Le DJ et producteur français s'est offert la participation de l'astronaute depuis l'espace, pour le clip de "Live Alone", son nouveau single.

par Lucie Valais publié le 03/02/2017 à 13:02

Voilà une collaboration des plus originales ! L'astronaute français, qui a rejoint pour six mois la Station Spatiale Internationale, le 19 novembre dernier, n'a pas arrêté pour autant de communiquer avec nous autres Terriens. Thomas Pesquet dévoile régulièrement des clichés de villes françaises, organise des concours d'écriture ou publie même la playlist qu'il écoute depuis l'espace. Parmi sa sélection de musique, on retrouve son ami, l'artiste électro français, Yuksek.



"J'ai eu la chance de collaborer avec Thomas Pesquet sur la vidéo d'un titre de mon nouvel album", explique Yuksek sur Facebook, en annonçant la sortie imminente de son single Live Alone. Et d'ajouter : "Il est parti pour sa mission avec mes nouveaux titres, et m'a envoyé des images depuis l'espace".



Dévoilée ce vendredi 3 février, la vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'European Space Agency (ESA). Un clip réalisé avec des images envoyées depuis la Station Spatiale Internationale, qui se mêlent à celle du musicien, seul dans son studio. La vidéo a été réalisée par Jérôme de Gerlache (à qui l'on doit le documentaire Heart of Glass), et le titre, chanté par Roman Rappak (du groupe Breton). Live Alone, premier single du nouvel nouvel album, Nous Horizon, le 24 février prochain dans les bacs.