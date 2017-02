publié le 16/02/2017 à 12:46

Il n'est pas à Alexandrie, mais à Miami. Pour sa reprise du mythique Alexandrie, Alexandra, de Claude François, M. Pokora danse sous le soleil de Floride en compagnie de ses danseurs. Lunettes rondes, shorts en jeans, et chaînes dorées au tour du cou, le nouveau coach de The Voice a décidé de moderniser à 100% le tube disco écrit par Étienne Roda-Gil pour Cloclo. C'est d'ailleurs la base de son nouvel album My Way dédié au chanteur de l'époque du yé-yé.



De Belinda à Comme d'habitude, l'ancien vainqueur de Danse avec les stars (il remporté la première édition avec Katrina Patchett), continue donc de dévoiler des vidéos pour la promotion de son dernier disque de reprises, qui est d'ailleurs l'un des grands succès du moment (plus de 300.000 ventes). Les paroles de Alexandrie, Alexandra n'ont pas été modifiées. Elles sont les mêmes qu'à l'époque et le traditionnel "Barracuda" résonne dans ce clip (réalisé par M. Pokora).

"Alexandrie, Alexandra", un tube éternel

Entouré d'une joyeuse bande d'amis, l'artiste se déhanche en rythme aussi bien en voiture, qu'au bord de la plage ou sur la piste de danse d'une boîte de nuit. Reste à savoir si les fans seront friands de cette version relookée d'Alexandrie, Alexandra, sorti en 1977. La star strasbourgeoise revisitera le répertoire de Claude François lors de la sa prochaine tournée, l'automne prochain. M. Pokora se produira notamment le 8 décembre à l'AccorHotels Arena de Paris.