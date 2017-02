et Julien Absalon

publié le 16/02/2017 à 07:30

Le son des vidéos Facebook sera bientôt activé par défaut. Depuis trois ans, la règle en vigueur est l’autoplay silencieux. Les vidéos publiées sur le réseau social se lancent automatiquement, en muet. C’est à l’utilisateur de choisir d’activer la bande audio pour en écouter le contenu. Une disposition qui a poussé de nombreux éditeurs à ajouter des sous-titres à leurs vidéos pour que leur contenu soit parfaitement compréhensible.



Dorénavant, lorsqu’un utilisateur s’arrêtera devant une vidéo dans son fil d’actualité, celle-ci se lancera comme aujourd’hui, mais avec le son, explique Facebook dans un post de blog. Testée discrètement depuis cet été, cette nouvelle fonctionnalité a été jugée suffisamment convaincante pour être déployée progressivement dans le monde entier sur l’application mobile de Facebook.

Une fonction désactivable dans les paramètres

Le réseau social précise néanmoins que le son ne se lancera pas si le téléphone est en mode vibreur ou en silencieux. La priorité sera également donnée aux applications de streaming, comme Apple Music ou Spotifiy, qui ne seront pas interrompues par les contenus scrollés par l’utilisateur sur Facebook. Il sera aussi possible de désactiver cette fonction dans les paramètres de l’application. Et l’autoplay silencieux restera la norme sur ordinateur.

Facebook a également annoncé que la lecture des vidéos ne sera plus interrompue lorsque l’utilisateur scrolle son fil d’actualité, voire lorsqu’il ferme l’application. Ces changements doivent permettre à Facebook d’augmenter le nombre de vues de ses vidéos. Le réseau social accorde de plus en plus d’importance à ce format, qui a généré environ 100 millions d’heures de visionnages en janvier 2016, selon Engadget.

Une nouvelle application permettra bientôt de visionner des vidéos Facebook sur un écran de télévision en streaming via l’Apple TV ou la Fire TV d’Amazon.