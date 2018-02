publié le 13/02/2018 à 18:27

Le premier concert de Musique !, le nouveau spectacle des Enfoirés, a eu lieu le 16 février à Strasbourg avec beaucoup d'émotions au programme. Comme le veut la tradition, il va être entièrement diffusé sur RTL et TF1 le vendredi 9 mars 2018 à partir de 21h. L'occasion de découvrir le spectacle qu'a vécu et organisé les stars et bénévoles de l'association. Le show a démarré avec un court clin d'œil à France Gall, les Enfoirés ont rapidement enchaînés avec la chanson Je joue de la musique de Calogero. Ambiance de cirque, vous pourrez découvrir des Enfoirés sautant sur des trampolines, d'autres jouant du tambour dans les airs pendant que la troupe sort d'un immense chapeau de magicien.



"Il est complètement fou ce tableau d'ouverture. On est tous déguisés en mode circassiens en rouge et blanc. C'est plein de belles lumières, on découvre tous les Enfoirés avec les danseurs et il se passe plein de choses", s'enthousiasmait Jenifer au micro de RTL. "Donc pour les yeux ça devrait être amusant, et émouvant aussi parce qu'il y a des images de Johnny en fond derrière avec Coluche. Nous pendant les répétitions, on a tous pleuré", confiait-elle. Un spectacle haut en couleurs avec des habitués et des nouveaux visages.



Dès le lendemain de la diffusion sur TF1 et RTL, le double CD et le DVD Enfoirés 2018 Musique ! seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l’association de distribuer 17 repas.