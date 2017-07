Nolwenn juge "dramatique" la suppression de l'émission de Dave

publié le 02/07/2017 à 09:41

Son titre Gemme (pierre précieuse) tourne en boucle en ce moment sur les radios. On ne peut pas en dire autant pour le petit écran. Et pour Nolwenn, la musique c'est sacré. Donc quand elle apprend par Eric Dussart que l'émission musicale de Dave Même le dimanche sur France 3 s'arrête, c'est l'effarement: "C'est dramatique. Franchement il n'y a plus d'émission (musicale) aujourd'hui. Cela se réduit à peau de chagrin." Et de poursuivre: "C'était l'une des dernières émissions. Même dans l'émission de Michel Drucker on ne chante plus, maintenant on vient parler (...) c'est toujours la musique qui prend, c'est dommage." (voir video)



Dans On fait la télé ce dimanche non seulement on chante, mais on joue avec la télé. Un Jukebox RTL spécial avec les génériques et extraits d'émissions cultes en résonance avec le dernier titre de Nolwenn. Rendez-vous à 13H30 avec Eric Dussart et Jade. Dès 14H, le replay.

Excellent dimanche à l'écoute de la télé sur RTL !



