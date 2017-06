Tanguy Pastureau : William Leymergie, la légende du petit dej'

publié le 04/06/2017 à 08:58

C’est une page qui se tourne, William Leymergie quitte France Télévisions. Après Julien Lepers, Georges Pernoud, c’est Leymergie qui s’en va, si en plus ils arrêtent la série Mongeville avec Francis Perrin, on n’aura plus que des jeunes sur ces chaînes de malheur. Tous les seniors partent, le père Fourras, dans sa vigie, fait des nœuds de chaise dans sa barbe d’anxiété, car il sait que bientôt, c’est lui qu’on enverra à la pension des glaïeuls flétris, où il lira des énigmes à François Hollande et Tatayet.



Leymergie présentait Télématin depuis le 7 janvier 85 ; 32 ans passés à se lever à 5 heures du matin six jours sur sept, un enfer, à Guantánamo pour faire craquer les types, on leur dit "Parle, sinon c’est toi qu’on met à Télématin !", les mecs hurlent "Non, branchez-moi plutôt les testicules sur le secteur en récitant du Christine Angot, soyez humains !". 32 ans durant lesquels Leymergie a du se coucher avant le JT de 20 heures, il ne sait même pas qu’on est passé à l’euro, et il trouve le président Mitterrand très, très discret ces derniers temps.

Tous les gens de Télématin sont là depuis Mathusalem, ou Aznavour, c’est pareil. Alex Jaffray y est chroniqueur musique depuis 18 ans, il a assisté aux débuts de Stéphan Rizon, premier gagnant de The Voice, puis à la fin de carrière de Stéphan Rizon, 20 minutes plus tard. La chronique Faune, qui concerne aussi bien les teckels que les acariens qu’il y a dans la barbe d’Édouard Philippe, est en place depuis 2000. Isabelle Martinet, qui avait le nom idéal pour bosser au Journal du Hard avec Gilles Lanière et Farid Menotte, est sur Télématin depuis 1990.



La chroniqueuse internet, Laura, y est, elle, depuis 17 ans, elle a même épousé Christian Estrosi, le beau gosse de la région PACA, Chris de Nice, qui a eu le coup de foudre en voyant sa chronique, il en a pété ses cracottes et a fait tomber son café sur son chien, qui depuis est pelé, on l’appelle "maillot brésilien".