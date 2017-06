Tanguy Pastureau : Macron est le troll de Donald Trump

publié le 03/06/2017 à 08:45

Donald Trump et Emmanuel Macron se sont livrés cette semaine une bataille diplomatique. Jeudi 1er juin, Trump, l’homme aux cheveux couleur paille, le seul s’il faisait L’Amour est dans le pré qui se ferait brouter par une génisse, annonce la sortie des USA des accords de Paris. La Terre, il s’en tape, il a 70 ans, donc le jour de l’apocalypse ça fera un bail qu’il sera au ciel avec Elvis, C. Jérôme et le Parti socialiste.



Il dit se battre pour les gens de Pittsburgh, pas ceux de Paris. Dans sa tête, les accords de Paris concernent juste les Parisiens, et pour lui, les accords de Yalta, c’était un traité destiné à faire la paix à Yalta, un bled de Crimée. Il pense que Roosevelt a fait l’aller-retour pour voir avec la mairie comment occuper les 4 cassos qui crevaient les pneus des Skoda. Il est très fort, dans un dîner de cons, vous invitez un gusse qui fait Jésus en Lego et Trump, c’est Trump qui gagne. Il imagine que le réchauffement, c’est comme le nuage de Tchernobyl, le truc s’arrête à la frontière canadienne, puis un caribou en sueur déboule aux USA et dit "Ah, là il fait bon, en plus, ils n’ont pas de chanteuses à voix, banco, je reste".

Ségolène Royal outrée

En France, c’est la consternation. Ségolène Royal intervient sur BFM 9 secondes après l’annonce de Trump, elle a gardé une caméra à eux et déclenche elle-même le bousin dès qu’elle a quatre secondes de jactance au frigo. Elle parle devant une touffe de bambous, censée incarner l’écologie ou Michel Polnareff. Et si un jour elle parle de sexe sur Dorcel TV elle sera en live de Pattaya avec derrière elle deux allemands en train de se butiner le pistil. Royal est outrée car la COP21, c’était son bébé, sa seule chance d’être citée un jour dans une question d’Apéricubes. Mais le plus spectaculaire a été la réaction du président Macron...