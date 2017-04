publié le 11/04/2017 à 17:43

"J'ai tellement l'air pas fute-fute que les gens ont pitié de moi et finissent par s'accuser de tout et de n'importe quoi." Cette réplique lancée par la capitaine Marleau au cours d'un épisode de la série à succès de France 3 résume parfaitement le personnage joué par Corinne Masiero, une femme gendarme à la dégaine improbable, aussi sarcastique qu'attachante, et toujours flanquée d'une chapka déjà culte.



Les téléspectateurs aiment Marleau et n'en démordent pas. Ils sont entre 5 et 7 millions à se délecter chaque semaine des enquêtes menées par leur gendarme favorite. Résultat : France 3 ne cesse de fracasser l'écran tous les mardis soirs, passant même devant TF1 et l'équipe de France de football ! Des records d'audience jamais vus depuis 2010 sur la troisième chaîne.

Personne ne pouvait prédire que cette série policière diffusée sur la Trois rencontrerait un tel succès. "J'ai compris, vu la tronche des gens dans la rue qui tapaient au carreau parce qu'on déjeunait dans un endroit qui donnait sur la rue. Je me suis dit là, il s'est passé quelque chose", a confié au micro de RTL Corinne Masiero, au lendemain de son succès face aux Bleus. Si elle ne s'attendait pas à tant, le triomphe de cet OVNI télévisuel est pourtant principalement porté par le talent de cette comédienne, qui a su donner au personnage de Marleau toutes les facettes d'un anti-héros qui fascine autant qu'il plait.

Une héroïne pas comme les autres

Feindre l'ignorance pour soutirer des aveux, tel est le mot d'ordre de la reine Marleau. "Quand vraiment je ne sais pas quoi foutre, je me fais passer pour une conne, a expliqué l'intéressée au micro de RTL. Dans le personnage de Marleau c'est pareil, les méchants ne se méfient pas, ils se livrent et c'est comme ça qu'on les déniche."



Au volant de sa Range, jamais sans sa chapka qui lui donne des allures de cocker, le personnage campé par Corinne Masiero, qui ne manque pas d'interpeller, est tout de suite identifiable, à l'instar du lieutenant Columbo qui ne quitte jamais son imper beige et sa 403. "C'est une idée de Josée (la réalisatrice de Capitaine Marleau, ndlr), souligne la comédienne. Elle m'a dit qu'elle voulait faire l'équivalent d'un Peter Falk (l'acteur qui jouait Columbo, ndlr) et donc qu'il fallait tout de suite que la silhouette soit reconnaissable. Donc elle l'a affublée d'une bagnole et d'une chapka". Une idée de reconnaissance qui a visiblement porté ses fruits.

Marleau nous interpelle également du fait qu'elle ne correspond pas franchement à l'archétype de l'héroïne d'une série policière. Look négligé, aucun maquillage, langage sans concession... Marleau incarne l'anti-glamour par excellence. Un constat partagé par la principale intéressée mais qui n'est pas sans l'agacer. "Pourquoi une gonzesse devrait-elle être glamour ? C’est encore une fois un truc qu'on colle, comme ça. Une espèce de truc d'ambiance machiste (…) et qui se redonne aussi dans le paysage cinématographique et télé. (…) Marleau, c'est pas ça", a martelé Corinne Masiero au micro de RTL.

Corinne Masiero, une actrice authentique

Le personnage de Marleau a aussi trouvé sa force dans la comédienne qui l'incarne. Née dans le Nord à Douai dans un milieu modeste, Corinne Masiero est une comédienne sans filtre au tempérament bien trempé et à l'accent Ch'ti bien prononcé. Tout comme Marleau, en somme. La comédienne n'est en effet pas si éloignée de l'héroïne qu'elle campe et n'hésite d'ailleurs pas à s'approprier ses propres répliques. "Sous l'influence de quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, dans ma vie ou même d'une réplique d'un ami ou de quelqu'un qui vient de balancer un truc sur un plateau, je le place dedans", a-t-elle expliqué.



La façon dont cette comédienne de 53 ans se réapproprie ses répliques donne du mordant aux dialogues et offre aux téléspectateurs une certaine authenticité. D'autant que la comédienne, en pleine improvisation, ne prévient pas forcément ses collègues. "Ce n'est pas très facile pour eux, on n'a pas le temps de répéter et puis quand on arrive sur le plateau, le collègue me sort un truc, puis moi j'ai envie de répondre autre chose, dépeint-elle. Il se passe quelque chose qui fait qu'il y a une nouvelle improvisation car ils sont obligés de s'adapter à ces nouveautés que je dégueule comme ça d'un coup". Un procédé qui a permis à Capitaine Marleau de tirer son épingle du jeu.

Une grande réalisatrice derrière la caméra

Dire que le succès de Capitaine Marleau ne s'explique que par le talent de la comédienne qui l'incarne serait une erreur, même si ses qualités d'actrice constituent incontestablement un facteur des audiences prodigieuses.



Si le casting met régulièrement à l'honneur des poids-lourds du cinéma, tels que Gérard Dépardieu, Jean-Pierre Marielle, Victoria Abril, Muriel Robin, Sandrine Bonnaire ou encore Pierre Arditi, et représente un levier évident pour dynamiser les audiences de la série, il est important de relever que ce succès s'explique également en raison de la présence de Josée Dayan, la réalisatrice de Capitaine Marleau. Une personnalité incontournable du petit monde de la télévision, qui a signé plusieurs adaptations d'œuvres littéraires : Le Comte de Monte-Cristo avec Gérard Depardieu ou Les Liaisons dangereuses avec Catherine Deneuve. Sans oublier Les Rois maudits, avec Philippe Torreton, Jeanne Moreau et... Gérard Depardieu. Encore lui.

"C'est un peu notre enfant, a-t-elle confié à Télé 7 Jours en parlant de la Capitaine Marleau. Nous avons créé ensemble ce personnage. J'appelle d'ailleurs Corinne 'ma créature', et elle me surnomme Docteur Frankenstein. Il y a beaucoup d'elle dans Marleau". Et Josée Dayan de reconnaître qu'il y a aussi un peu d'elle dans la gendarme à chapka : "Son impertinence et son côté pas du tout classique, confie-t-elle. Du coup, cela me permet d'oser un peu plus de choses dans la réalisation". Pari réussi.