Steevy fait des étincelles aux Grosses Têtes

publié le 05/01/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête à qui on dit plus souvent Buenos Aires que bonne année.

…Marcela Iacub



Une Grosse Tête qui a toujours quelque chose à dire alors autant que ce soit au micro de RTL.

… François Rollin



Une Grosse Tête qui pourrait être le croisement entre une encyclopédie et un ballon de foot.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête ambassadeur du Mans 24h sur 24.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui a fait une rentrée tonitruante hier avec un record de bonnes réponses, un contrôle antidopage est prévu aujourd'hui en fin d'émission.

…Titoff



Une Grosse Tête qui remplit autant ses salles que ses assiettes.

… Bernard Mabille

Laurent Ruquier

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !