Karine Le Marchand invite des agriculteurs aux Grosses Têtes

publié le 28/02/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





Une Grosse Tête qui a fait plus pour la chambre des agriculteurs que pour leur salon.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui n’utilise pas d’engrais mais qui fait dans la culture intensive.

… François Rollin



Une Grosse Tête que vous avez plus de chance de voir au théâtre des Nouveautés qu’au salon de l’agriculture.

… Gérard Jugnot

Une Grosse Tête qui peut remplir autant de salles que de chariots chez Jardiland.

… Elie Semoun



Une Grosse Tête qui se réveille tous les matins au chant du coq sportif.

… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui est au moins d’accord avec Macron sur une chose : 1 verre de vin le matin, un verre de vin le soir et je ne vous parle pas de l’après-midi.

…Jean-Jacques Peroni



Karine Lemarchand aux Grosses Têtes crédit Fred Bukajlo

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !