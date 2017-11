Roselyne Bachelot a un faible pour Bernard Mabille

publié le 24/11/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui aime la politique et l'opéra puisque dans les deux cas c'est une histoire de voix… Roselyne Bachelot



Une Grosse Tête qui n'a pas eu besoin de chanter pour devenir une grande voix du rock… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête qui n'est pas musicien mais qui par la force des choses a déjà joué du Clavier… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui a un vaste champs de culture et il n'oublie jamais de bien l'arroser … Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui nous fait vibrer non pas quand il chante mais quand il marche… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui publie ses petites annonces "Avocat souffrant du syndrome de la Tourette cherche clients qui n'ont rien contre la prison"… Laurent Baffie

Bernard Mabille dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse pour RTL

