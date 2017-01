La vérité vient d'éclater sur la romance du couple phare de la première saison de Star Academy. Tout était romancé.

Crédit : T.F.1-CHOGNARD/SIPA Jenifer et Jean-Pascal sur le plateau de TF1 en 2001

par La rédaction numérique de RTL publié le 11/01/2017 à 16:45

15 ans après Star Academy, Jenifer a tenu à s'expliquer sur sa relation avec Jean-Pascal. À l'époque, les deux stars ont une idylle et deviennent rapidement le couple emblématique de l'émission. D'ailleurs, lors de l'élimination de Jean-Pascal, Jenifer avait fondu en larmes sur le plateau, amplifiant les rumeurs autour des deux chanteurs. Mais en 2017, l'interprète de J'attends l'amour a décidé de mettre les choses au clair, lors d'un entretien pour Télé 7 jours, qui a dû décevoir de nombreux fans.



"Je me sentais dépassée, parce que j’avais flirté [avec Jean- Pascal], et que je n’assumais plus trop dès le lendemain. Je l’aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé. Ce sont des trucs assez futiles, finalement", confie Jenifer au magazine. Jean-Pascal de son côté n'a pas réagi aux propos de la chanteuse.



Trois ans après Les Francis, Jenifer est de retour au cinéma dans Faut pas lui dire, en salles depuis le 4 janvier et où elle tient l'un des premiers rôles. Et elle ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. En plus de revenir sur son expérience à la Star Academy, Jenifer s'est aussi confiée sur son futur au cinéma. "Mon prochain rôle au cinéma sera dramatique", a-t-elle révélé.