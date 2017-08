Dany Boon s'est installé aux États-Unis pour le bien-être de ses enfants

publié le 09/08/2017 à 10:43

C'est Dany Boon en tant que père de famille et non acteur qui s'est confié au Parisien. L'acteur et réalisateur emblématique de Bienvenue chez les Cht'is est revenu sur sa vie américaine, démarrée en 2008. Si au départ, on pouvait penser qu'il avait décidé de tenter une carrière outre-Atlantique, Dany Boon a ensuite déménagé à Londres en 2014, avant de retourner aux États-Unis l'hiver dernier.



"Si je vis à Los Angeles c’est pour pouvoir emmener mes enfants au foot et faire des courses avec eux. Les enfants de parents connus ont toujours l'impression qu’on leur vole leur père ou leur mère", confie Dany Boon au Parisien. Une vie "plus calme" donc et loin de la pression de la célébrité pour ses enfants. "Je ne veux pas que mes enfants soient fils de ou fille de, je préfère que ce soit moi qui sois leur père", poursuit-il.



Mais pour cet été, Dany Boon est de retour dans le Nord pour boucler le tournage de sa prochaine comédie, La Ch'tite Famille. Cette cinquième comédie est tirée de l'histoire personnelle du réalisateur. "Il y a plein de choses très personnelles dans cette histoire sur ma mère, sur ma région, sur ma famille, sur mon enfance", a expliqué Dany Boon au micro de RTL en juillet dernier. La sortie du film est prévue pour février 2018.

Vous n'imaginez pas comme je m'amuse avec Dany Boon sur le tournage de La Ch'tite famille ! pic.twitter.com/sSqoqSdtpY — Pierre Richard (@PierreRichardPR) 4 août 2017