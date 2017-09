Sheila veut "des réponses" sur la mort de son fils, Ludovic Chancel

publié le 14/09/2017 à 17:36

Sheila est "debout" et exige que lumière soit faite sur la mort de son fils. Ludovic Chancel est décédé le 5 juillet dernier à l'âge de 42 ans de ce qui semblait dans un premier temps être un suicide. Pour en savoir plus, la chanteuse a donc porté plainte contre X et s'est confiée sur sa quête de vérité au Parisien, dans une interview publiée ce jeudi 14 septembre.



"Je n'ai rien de plus à dire. Je veux des réponses aux questions que je n'ai pas. Et je les aurai. Et ce jour-là, je parlerai. C'est assez compliqué comme ça. Ma vie a été beaucoup trop étalée, et pas de mon fait. Donc je ne parle pas et c'est ce qui fait que je suis debout aujourd'hui", dit-elle au quotidien, avant d'évoquer les deux concerts chargés d'émotions qu'elle a donnés à Paris, à l'Alhambra, quelques semaines seulement après la disparition de son fils.

"C'était magique parce que j'avais décidé de les faire. Il fallait sortir du contexte. J'ai fait le clown, j'ai fait mon métier", explique l'artiste, qui travaille désormais avec Camille Lou, elle aussi chanteuse et actuellement en préparation d'un album de reprises de son aînée. Intitulé Love Me Baby, référence à un titre de Sheila sorti en 1977, le disque doit sortir le 17 novembre prochain.