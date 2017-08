Sheila maintient ses concerts à Paris, un mois après la mort de son fils

et AFP

11/08/2017

La musique peut être un refuge au deuil de certains artistes. Tout comme Michel Serrault, Serge Lama ou Patrick Poivre d'Arvor avant elle, Sheila a décidé de se plonger corps et âme dans sa passion pour surmonter le drame qui l'affecte. Malgré le décès de son fils Ludovic Chancel, mort d'une overdose à 42 ans, la chanteuse assurera bel et bien les deux concerts qu'elle devait donner à Paris les 16 et 17 août 2017, a confirmé son agent.



"Malgré sa peine, Sheila souhaite simplement respecter ses engagements, comme la plupart des artistes le font dans les pires circonstances", a précisé Stéphane Letellier à l'AFP. Les deux événements étaient complets bien avant le drame. Ils avaient été organisés dès le printemps pour célébrer le 72ème anniversaire de la chanteuse, le 16 août prochain.

"La musique est sa deuxième raison de vivre après son fils. Ce seront des rendez-vous d'amour dont elle a particulièrement besoin avec son public", a déclaré son représentant. Ces deux shows, donnés au théâtre parisien de l'Alhambra, promettent ainsi de grands moments d'émotion tant pour le public que pour "la petite fiancée des Français."