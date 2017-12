Sheila : "Il faut laisser Florent Pagny tranquille"

publié le 03/12/2017 à 14:00

85 millions, c'est le nombre d'albums que Sheila a vendu à travers le monde en plus de 50 ans de carrière ! Après deux concerts acclamés en août dernier à l'Alhambra, Sheila investit l'une des plus belles scènes parisienne : le Casino de Paris. Et ce sera une première pour l'interprète de Spacer. Elle y jouera les 8 et 9 décembre prochains pour deux concerts exceptionnels. Sheila y revisitera son répertoire avec le 4 musiciens du groupe H-Taag et propose à la fois ses plus grands succès mais aussi des titres plus confidentiels.





Sortie également d’un coffret 12 CD : Le coffret essentiel vol. 2 des années New Chance de 1982 à 2012 et la ré-édition du coffret double DVD de luxe Rétrospective le 8 décembre.

Ce coffret aura le même contenu que le coffret de l'an passé épuisé en quelques semaines (2 DVD + livret 36 pages) dans une boite luxe au lettrage doré et un bonus de 3 cartes postales.

Sheila et son "Coffret essentiel vol.2"

