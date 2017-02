Monarque au plus long règne, Elizabeth II célèbre son jubilé de saphir

INVITÉ RTL - Depuis la mort du roi de Thaïlande en 2016, Elizabeth II est le monarque au règne le plus long avec 65 ans passés sur le trône d'Angleterre. Stéphane Bern revient sur cette longévité exceptionnelle.

par Stéphane Bern , Clarisse Martin publié le 06/02/2017 à 11:15

65 ans de règne. La reine Elizabeth II célèbre aujourd'hui son jubilé de saphir. Pourtant, la monarque ne célèbre jamais son accession au trône, "car cela commémore pour elle l'anniversaire de la mort de son père qu'elle adorait", explique Stéphane Bern. Dimanche 5 février, Stéphane Bern était à Londres, où il a pu constater qu'une foule se massait devant Buckingham Palace pour apercevoir la reine.



Même si Elizabeth II ne célèbre jamais son accession au trône, plusieurs choses sont malgré tout prévues pour fêter son jubilé de saphir. Un timbre de saphir, d'une valeur de cinq livres, est mis en circulation, ce lundi 6 février, et 41 coups de canon seront tirés depuis Green Park. La presse a également reçu un portrait de la reine, portant une parure de saphirs que lui avait offerte son père, George VI.



Ces dernières semaines, des inquiétudes circulaient à propos de la reine, qui a souffert d'un rhume. Aujourd'hui, elle serait complètement rétablie et se prépare à recevoir Donald Trump, qui a été invité au Royaume-Uni par la première ministre Theresa May. Et le protocole exige que le président des États-Unis soit reçu par le monarque anglais. Si elle n'a rien exprimé, elle est tenue à un devoir de réserve, son fils le prince Charles a fait part de son désaccord avec cette visite.