publié le 18/05/2018 à 20:10

Il est le clou du spectacle. 200 citrons d'Amalfi, 500 œufs de Suffolk, 20 kg de beurre, autant de farine et de sucre, le tout arrosé de 10 bouteilles de fleur de sureau de Sandringham : voici les ingrédients du gâteau qui viendra clôturer le repas du mariage de Meghan Markle et du prince Harry.



Très attendu, le "royal cake" déchaîne les passions au même titre que la robe de la future mariée, ou que le costume que choisira le prince. Et pour l'occasion, c'est la pâtissière américaine Claire Ptak, qui tient une boutique dans l'est de Londres, qui a été désignée pour confectionner spécialement le gâteau de mariage.

S'il est déjà préparé en amont, le "cake" sera assemblé quelques heures avant le repas, le samedi matin, directement au château de Windsor, explique Claire Ptak dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de Kensington Palace. Il y sera ensuite orné de fleurs, "car évidemment, elles doivent être ajoutées au dernier moment", ajoute la pâtissière.

¿ 200 Amalfi lemons

¿ 500 organic eggs from Suffolk

¿ 20kgs of butter

¿ 20kgs of flour

¿ 20kgs of sugar

¿ 10 bottles of Sandringham Elderflower Cordial



Le gâteau, pièce phare d'un mariage royal

Depuis des générations, le "royal cake" tient une place toute particulière dans la cérémonie des mariages de la famille royale britannique. La forme et les goûts varient en fonction des unions et des époques, mais bénéficie d'une attention toute particulière.



Sur le site de la famille royale britannique ont été publiés quelques-uns des gâteaux les plus "beaux, opulent et symboliques" de l'histoire royale britannique. "La découpe du gâteau est la première tâche que font ensemble la mariée et le marié en tant que mari et femme, c'est pourquoi le gâteau a une symbolique et une signification au-delà d'être simplement une touche finale délicieuse du repas de mariage", est-il expliqué sur le site.



Plus qu'un simple gâteau donc, mais une véritable oeuvre d'art. Par sa taille, sa forme, ses détails, chaque union se différencie - aussi - par son "wedding cake". Pour celui de Meghan Markle et du prince Harry, la cheffe explique qu'il sera d'ailleurs présenté d'une façon "non traditionnelle". De quoi donner l'eau à la bouche des 600 convives triés sur le volet, invités au déjeuner au château de Windsor.

