publié le 24/04/2018 à 12:56

Quel nom choisir pour le nouveau petit prince britannique ? Quelques heures après sa naissance lundi 23 avril dans la maternité St Mary à Londres, le troisième enfant de la princesse Kate et du prince William n'a toujours pas prénom. Un secret bien gardé qui intrigue tout le pays.



Comment la famille royale choisit-elle le prénom de ses princes ? Tout cela est encadré par un protocole rigoureux. Les époux Kate et William doivent respecter les traditions, sans être pour autant coupés du monde. Le nouveau petit prince est cinquième dans l'ordre de succession, donc la pression de l'histoire est un peu plus légère.

Pourtant, la reine d'Angleterre a son avis à donner sur le choix du prénom de son nouvel arrière-petit-fils. Si certains monarques britanniques ont exprimé leur désaccord par le passé, cela n'a jamais été le cas pour Elizabeth II, qui aura la primeur de cette décision. Il faudra attendre qu'elle soit allée voir son sixième arrière-petit-enfant au palais de Kensington avant de connaître son nom.

Trois prénoms au minimum pour le petit prince

Concernant son patronyme, le bébé royal doit posséder trois prénoms minimum. Une règle traditionnelle à laquelle le petit frère de George et Charlotte ne dérogera pas. À cette occasion, il serait assez populaire que la famille de la princesse Kate soit honorée dans le choix qui sera fait, afin que l'arbre généalogique du prince William ne prenne pas toute la place.



Côté pronostics, les parieurs misent sur un prénom légendaire et royal : celui d'Arthur. Puis viennent les prénoms James et Albert. Ce dernier n'est autre que le prénom du père d'Elizabeth II. En quatrième position, on retrouve Philip, un nom déjà porté par le mari de la reine. Alexander est le cinquième prénom de la liste, mais c'est aussi le deuxième prénom du fils aîné de Kate et William.



Si le prénom de ce troisième enfant sera révélé dans les prochains jours, Kate et William ont apparemment déjà choisi son nom. Mais il faudra vraiment attendre tout le monde avant l'annonce.