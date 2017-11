publié le 16/11/2017 à 10:07

Pour Dominique Strauss-Kahn, "le PS n'a pas d'avenir et c'est une bonne chose"Dominique Strauss-Kahn figure parmi les personnes imitées par Laurent Gerra ce vendredi 16 novembre. "How are you, Miss Jade ? Moi, je suis en pleine bourre ! Mmmmh", lance l'ancien patron du FMI à Mademoiselle Jade. "Vous n’avez pas lu l'étude des chercheurs de l'Université de Boston dans la revue European Urology ?", lui demande-t-il. "Ces scientifiques de renom ont prouvé que, pour diminuer considérablement les risques de cancers de la prostate, il fallait éjaculer au moins vingt fois par mois", explique-t-il.



"Et alors ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Et alors, je peux vous dire que j'ai une prostate en béton armé !", tonne l'ex-ministre socialiste. "Oui, bah on est très content pour vous !", le tempère son interlocutrice. "Je crois que vous ne mesurez pas la portée de cette étude. D'ailleurs (et c'est authentique) le National Health Service - c'est-à-dire les autorités sanitaires britanniques - incite les hommes de plus de 40 ans à se faire plaisir seul ou à deux, ou à trois, ou à 12, ou à 27, ou à 69. Oui surtout à 69", ajoute-t-il.

"Oui bah ça va, on a compris. Tiens, puisque je vous tiens...", l'interrompt Mademoiselle Jade. "Pas besoin de me tenir, ça tient tout seul !", réplique DSK, toujours imité par l'humoriste. "Tututtut ! Puisque je vous tiens, donc, vous êtes sorti de votre réserve en affirmant que c'était une bonne chose que le Parti socialiste soit mort", lui rappelle son interlocutrice. "C'est une petite mort. Mais je sais que l'organe central du PS peut se redresser. Et je lui conseille d'ailleurs de se redresser au moins vingt fois par mois. Mmmmh !", dit-il.