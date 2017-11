publié le 15/11/2017 à 10:02

L'Église catholique, sous l'impulsion du pape François, va lancer en France une grande campagne médiatique pour inciter au denier du culte, qui est sa principale ressource, dont le nombre de contributeurs ne cesse de baisser. "Donnez donnez, donnez donnez-moi, Dieu vous le rendra !", entonne le souverain pontife, imité par Laurent Gerra, sur l'air d'une chanson d'Enrico Macias. "J'ai fait circuler un panier à RTL, première radio de France. Il faut donner quelques piécettes pour mon église", lance-t-il à Mademoiselle Jade. "Pour l’instant, je n'ai pas gagné grand-chose. François Lenglet n'est pas économiste pour rien. Regardez ce qu'il a mis dans le panier : pas des petites pieces, il a mis des petits boutons. Mais je ne peux rien acheter, moi, avec des petits boutons !", raconte-t-il.



"Heureusement, Dieu est avec moi. Je vais transformer les piécettes en biffetons", annonce le pape François. "Je sens que vous allez nous refaire un tour, comme le célèbre Garcimore", prédit Mademoiselle Jade. "Je n'ai pas un tour, j'ai un miracle. Je suis décontracté. Je prends trois piécettes de un euros, je vais les lancer au-dessus de ma tête, et ça va se transformer en 3.000 euros", ajoute l'homme d'église, toujours imité par l'humoriste.

"L'Esprit saint me guide. Attention, un, deux, trois ! Je lance les trois piécettes et..." On entend un bruit de pierres qui se fracassent. "Ouille, ouille, ouille !", se plaint le pape François. "J'en était sûre ! Ça n'a pas marché !", lui fait remarquer son interlocutrice. "Si, ça a marché. J'ai eu trois briques qui me sont tombées sur la tête. Mais pas trois briques en billets, trois briques en pierre ! Ouille ouille ouille, j'ai mal !", lance-t-il.