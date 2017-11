publié le 17/11/2017 à 09:52

Les lettres d'amour de François Mitterrand à Anne Pingeot, rendues publiques par Gallimard, n'en finissent pas de provoquer réactions et analyses. Nous sommes au milieu des années 80. L'intéressé, déjà chef de l'État, reste néanmoins fidèle à sa correspondance secrète avec sa maîtresse. "Ma chère Anne, ma caille aux raisins, ma perdrix au Cointreau. Quand tu n'es pas là, tout m'ennuie. Même le pouvoir, les écoutes téléphoniques, les courtisans et les courtisanes !", concède François Mitterrand, imité par Laurent Gerra.



"Hier soir, Danielle a insisté pour que nous allions avec les Badinter voir une conférence de Connaissances du monde à la Mutualité. Quel ennui !", poursuit-il. "Des diapositives sur la Polynésie française ! Ça m'a donné envie d'y refaire un petit essai nucléaire, ils ne manquent pas de place là-bas", lit-il encore.

"Cette fin de règne est interminable ! Heureusement, il me reste les petites joies de la vie, comme quand j'entends le générique du Collaro Show", déclare François Mitterrand dans son courrier à Anne Pingeot. "Et Pit et Rik qui revisitent Jean de la Fontaine ? C'est une critique à peine dissimulée de notre société de consommation égoïste", lance l'ancien président, toujours imité par l'humoriste. Et d'entonner les paroles de La cicrane et la froumi :



"La fourmi veut pas donner son miam miam

la fourmi veut pas donner son miam miam

la fourmi n'est pas préteuse

c'est une vieille embéteuse

plutot crever que donner un gramme

gramme gramme gramme gramme"

