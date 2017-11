Audiences radio : rentrée record de RTL, toujours première radio de France

et La rédaction numérique de RTL

publié le 16/11/2017 à 08:00

RTL toujours leader ! Selon le sondage de Médiamétrie, publié jeudi 16 novembre pour la rentrée 2017, RTL est une nouvelle fois première radio de France sur tous les critères.



Selon l'enquête de Médiamétrie vous êtes près de 6,5 millions à nous écouter tous les jours, soit 95.000 auditeurs de plus qu'un an auparavant. Il s'agit du meilleur score pour notre radio depuis 16 ans. Merci de votre confiance et pour votre fidélité.

Sur cette période septembre-octobre 2017, le Petit Matin de Julien Sellier et la matinale d'Yves Calvi sont en forte hausse. Les nouveaux rendez-vous ont trouvé leur public, notamment la revue de presse d'Amandine Bégot ou les Inattendus de Cyprien Cini.