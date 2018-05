publié le 30/05/2018 à 18:05

Mercredi 30 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête dont le mari a obtenu la nationalité française en escaladant la façade : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui, à force de lui dire que c’était une affaire, a décidé d’en faire : Peri Cochin.

Une Grosse Tête qui a entamé son régime d’été pour aller à la plage en 2032 : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête jamais découragé puis-qu’il ne baisse jamais les coudes : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a un crédit à taux 0 sur les bonnes réponses : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête, Félix dans le Père Noël, Bernard dans les Bronzés et Gustave dès aujourd’hui chauffeur de Taxi dans l’Extraordinaire Voyage du Fakir : Gérard Jugnot.



Les Grosses Têtes du mercredi 30 mai Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !