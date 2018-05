publié le 29/05/2018 à 18:05

Mardi 29 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête pour qui il ne fait jamais trop beau pour venir dans le Grand Studio : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui nous confirmera que la tendance printemps-été, est pour l’instant au K-Way et au ciré : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui a fêté son anniversaire hier et qui a mangé son gâteau avec la pin-up qui était dedans : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui, hier soir ne savait pas s’il regardait un match de foot ou un match de waterpolo : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui vient affiner son jeu de tête dans l’émission : Pierre Bouby.



Une Grosse Tête qui est le Zidane de l’émission, il peut mettre un coup de boule à n’importe quel moment : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du mardi 29 mai 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !